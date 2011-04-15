Законопроект по совершенствованию ветеринарного надзора прошел первое чтение в Госдуме

Госдумой принят в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора". Подготовленный Минсельхозом России законопроект предполагает передачу надзорных полномочий из регионов на федеральный уровень, говорится в сообщении министерства.



Как отметил статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, анализ существующей правоприменительной практики, когда государственный ветеринарный надзор осуществляется одновременно на федеральном и региональном уровнях, показал, что подобный подход приводит к частичному пересечению полномочий, созданию дополнительных административных барьеров, а также невозможности скоординированных мер по предотвращению распространения болезней животных на всей территории страны. Законопроект Минсельхоза России предусматривает закрепление надзорных функций за Россельхознадзором. При этом доходную часть полномочий, в том числе мероприятия по предупреждению болезней животных, их лечению и защите населения, а также проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований, предлагается сохранить за субъектами РФ.



Как отметил И.Лебедев, это позволит исключить дублирование функций, создаст четкую вертикаль власти и единообразия действий при осуществлении госнадзора в данной сфере. Проектом закона также предусмотрено снятие с субъектов Российской Федерации финансовых обязательств в отношении функций по региональному ветеринарному надзору, а источником финансирования будут являться бюджетные ассигнования, выделяемые Минсельхозом России на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.





"AK&M" от 18.07.2019