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18/07/2019
12:58

Правительство РФ одобрило пролонгацию льготных кредитов для тепличных хозяйств

Правительство РФ одобрило пролонгацию льготных кредитов для тепличных хозяйств. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза по итогам совещания, посвящённое развитию производства овощей в закрытом грунте и господдержке отечественных тепличных хозяйств.

В ходе совещания с докладом о текущей ситуации в отрасли и мерах господдержки выступила заместитель Министра сельского хозяйства Елена Фастова, которая сообщила, что объёмы производства тепличных овощей по сравнению с 2014 годом выросли на 65%. В прошлом году российские предприятия собрали более 1 млн т, а в ближайшие 4-5 лет ежегодное производство может быть доведено до 1.5 млн т. Достижение высоких показателей стало возможным благодаря расширению площади теплиц, появлению крупных овощеводческих компаний и улучшению производственных показателей комплексов. Тем не менее, несмотря на серьезные темпы развития, по-прежнему стоит вопрос самообеспеченности страны овощами в зимний период. Дальнейшему развитию данного сектора помогут разработанные Минсельхозом изменения действующего механизма льготного кредитования.

Е.Фастова отметила, что хорошей динамике в тепличном овощеводстве способствовали своевременные меры государственной поддержки в виде возмещения части понесенных затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов и льготного инвестиционного кредитования, которые реализовывались до 2018 года включительно. Учитывая достигнутые результаты, Минсельхоз предлагает с 2019 года увеличить максимальный срок льготного кредитования для заемщиков, реализующих новые инвестиционные проекты по строительству тепличных комплексов с 8 до 12 лет. Правом на такую пролонгацию также будут обладать производители, которые ранее не получали возмещения капитальных затрат. Данные меры помогут снизить финансовую нагрузку на предприятия, которая выросла в связи с увеличением сроков окупаемости инвестпроектов на фоне роста тарифов на электроэнергию.


"AK&M" от 18.07.2019
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