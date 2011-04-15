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18/07/2019
13:05

Фармпроизводство появится в Зеленограде

Производственно-складской комплекс с научно-исследовательской лабораторией появится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" (ОЭЗ "Зеленоград"), сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Проект реализуется за счёт инвестора на площадке "Алабушево". Сейчас строится надземная часть здания, возводятся монолитные колонны и стены четвёртого этажа", - сказал О.Антосенко.

По его словам, пятиэтажный комплекс площадью 10.3 тыс. кв. м предназначен для фармацевтического производства.

В здании разместятся производственные помещения с лабораториями контроля качества, склады, конференц-зал, переговорная, офисы, архив, столовая-раздаточная, помещения персонала и посетителей.

Также на территории комплекса появится трансформаторная подстанция. В зоне разгрузки предусмотрена площадка для маневрирования грузового транспорта.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Там создадут проезды и тротуары, обустроят открытую парковку на 38 машин, установят скамейки и урны, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

"К проверкам производственно-складского комплекса в Зеленограде привлекались специалисты Центра экспертиз, которые проверили качество монолитных конструкций. За устранением нарушений установлен контроль. Мосгосстройнадзор по поручению мэра Сергея Собянина уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах", - отметил О.Антосенко.


"AK&M" от 18.07.2019
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