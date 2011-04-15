Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 20 июля

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-13" и экипажем очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован в 19:28 мск 20 июля 2019 года с площадки N 1 космодрома "Байконур". Об этом сообщил Роскосмос.



В составе основного экипажа: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган. Дублирующего - космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи.



Представители технического руководства и Государственной комиссии 17 июля выдали заключение о готовности ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" к вывозу и установке на стартовой площадке N 1 космодрома "Байконур".



В течение сегодняшнего дня специалисты ведущих предприятий ракетно-космической отрасли выполнили комплекс технологических операций по общей сборке ракеты космического назначения "Союз-ФГ". Вчера корабль "Союз МС-13" в составе головного блока был транспортирован на общую сборку с ракетой-носителем.





"AK&M" от 18.07.2019