Европа Плюс, Русское радио и Business FM под защитой ESET NOD32

ESET продолжает сотрудничество с Группой компаний "Выбери Радио". Об этом говорится в сообщении ESET.



Для защиты рабочих станций холдинг использует бизнес-решение ESET NOD32 Antivirus Business Edition.



Группа компаний "Выбери Радио" включает 90 радиостанций в 18 городах России — "Радио Дача", "Европа Плюс", "Ретро FM", "Business FM", "Love Radio", "Дорожное радио", "Авторадио", "Юмор FM", "Радио Шансон", "Русское Радио" и другие популярные форматы.



Совокупная еженедельная аудитория холдинга составляет 8.2 млн человек старше 12 лет (данные Mediascope).



"Наша компания использует только передовые и эффективные технологии управления и организации вещания. Для обеспечения бесперебойной работы в холдинге мы уже продолжительное время используем продукты ESET, — говорит генеральный директор ГК "Выбери Радио" Вадим Терещук. — За это время мы убедились в его надежности и простоте использования. Отдельно хотелось бы отметить компетентность сотрудников клиентского сервиса и техподдержки ESET".



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 18.07.2019