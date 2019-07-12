ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 19 июля в размере 62.8286 руб. против 62.9451 руб. на 18 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



18.07.19 - 62.9451 руб.

17.07.19 - 62.8129 руб.

16.07.19 - 62.8280 руб.

13.07.19 - 63.0204 руб.

12.07.19 - 62.9944 руб.

























"AK&M" от 18.07.2019