Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 июля

Банк России установил на 19 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.1748

1 Азербайджанский манат 37.0342

100 Армянских драмов 13.1910

1 Белорусский рубль 30.9653

1 Болгарский лев 36.0980

1 Бразильский реал 16.6951

100 Венгерских форинтов 21.6144

1000 Вон Республики Корея 53.3212

10 Гонконгских долларов 80.3959

10 Датских крон 94.5459

1 Доллар США 62.8286

1 Евро 70.6068

100 Индийских рупий 91.1722

100 Казахстанских тенге 16.3427

1 Канадский доллар 48.1150

100 Киргизских сомов 90.2062

10 Китайских юаней 91.3910

10 Молдавских леев 35.7488

1 Новый туркменский манат 17.9767

10 Норвежских крон 73.0778

1 Польский злотый 16.5561

1 Румынский лей 14.9176

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.7525

1 Сингапурский доллар 46.2247

10 Таджикских сомони 66.6263

1 Турецкая лира 11.0332

10000 Узбекских сумов 73.3494

10 Украинских гривен 24.1163

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.3598

10 Чешских крон 27.5745

10 Шведских крон 67.0651

1 Швейцарский франк 63.7466

10 Южноафриканских рэндов 44.9141

100 Японских иен 58.3177

"AK&M" от 18.07.2019