Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 июля

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Банк России установил на 19 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1748
1 Азербайджанский манат 37.0342
100 Армянских драмов 13.1910
1 Белорусский рубль 30.9653
1 Болгарский лев 36.0980
1 Бразильский реал 16.6951
100 Венгерских форинтов 21.6144
1000 Вон Республики Корея 53.3212
10 Гонконгских долларов 80.3959
10 Датских крон 94.5459
1 Доллар США 62.8286
1 Евро 70.6068
100 Индийских рупий 91.1722
100 Казахстанских тенге 16.3427
1 Канадский доллар 48.1150
100 Киргизских сомов 90.2062
10 Китайских юаней 91.3910
10 Молдавских леев 35.7488
1 Новый туркменский манат 17.9767
10 Норвежских крон 73.0778
1 Польский злотый 16.5561
1 Румынский лей 14.9176
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.7525
1 Сингапурский доллар 46.2247
10 Таджикских сомони 66.6263
1 Турецкая лира 11.0332
10000 Узбекских сумов 73.3494
10 Украинских гривен 24.1163
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.3598
10 Чешских крон 27.5745
10 Шведских крон 67.0651
1 Швейцарский франк 63.7466
10 Южноафриканских рэндов 44.9141
100 Японских иен 58.3177
"AK&M" от 18.07.2019