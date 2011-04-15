Банк России на 19 июля повысил курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 70.6068 руб., курс доллара США понизил почти на 12 копеек до 62.8286 руб.

Банк России на 19 июля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 70.6068 руб. с 70.5552 руб., курс доллара США понизил почти на 12 копеек до 62.8286 руб. с 62.9451 руб. 18 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 19 июля уменьшилась более чем на 4 копейки (-0.06%) до 66.3288 руб. с 66.3696 руб. 18 июля.



"AK&M" от 18.07.2019