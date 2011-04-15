Ингосстрах в Приволжье в I квартале увеличил сборы на 23% до 1.5 млрд руб.

Объём премии, собранный филиалами Приволжского регионального центра Ингосстраха за I квартал 2019 года, составил 1.5 млрд руб., что на 23% превышает показатели I квартала 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 874.6 млн руб. (прирост 23%), в том числе сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 664.8 млн руб. (прирост 29%), страхованию ответственности – 44.9 млн руб. (прирост 22%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 610.2 млн руб. (прирост 23%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 12.8 млн руб. (прирост 39%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 9.5 млн руб. (прирост 50%).



Выплаты филиалов Приволжского регионального центра Ингосстраха за I квартал 2019 года составили 727.4 млн руб., что на 20% превышает показатели I квартала 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 63 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 223 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 6.5 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 417.1 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 13.4 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 4.5 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Приволжье стали АВТОКАСКО, страхование имущества физических и юридических лиц, ОСАГО.



Напомним, что в зону ответственности Приволжского регионального центра "Ингосстраха" входят филиалы в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 18.07.2019