Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 19 июля 2019 года.



В СЛОЖНЫХ ПОГОННЫХ УСЛОВИЯХ

СПЕЦСЛУЖБЫ СМОГУТ ОТМЕНЯТЬ ВЫЛЕТ ЛЮБЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАРЕЙСОВ



В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае "угрозы безопасности РФ". Авиакомпании при этом обяжут предоставлять подробную информацию о каждом рейсе и его пассажирах. Нарушение порядка карается лишением прав на международные полеты. Источники "Ъ" утверждают, что новые правила инициированы ФСБ. Юристы отмечают размытость формулировки "угроза безопасности", которая может подразумевать все, что угодно.





У ПРОКУРАТУРЫ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ

НА АРЕСТЫ И ИХ ПРОДЛЕНИЯ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ОДОБРЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАДЗОРА





Как стало известно "Ъ", по итогам недавней прямой линии с президентом Владимиром Путиным в законодательство могут быть приняты изменения, которые призваны упорядочить избрание мер пресечения и их продления. Генеральная прокуратура предлагает внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) четкое понятие о преступлениях, совершенных в ходе предпринимательской деятельности, по которым не предусматривается помещение в СИЗО, а саму процедуру арестов и их продления - подлежащей предварительному согласованию с прокурором. При этом прокурорский надзор должен быть распространен и на проверки, которые проводятся в связи с сообщениями о преступлениях.





В ЛЕСАХ ЗАВЕДУТСЯ КОТТЕДЖИ

ЗАКОНОПРОЕКТ, РАЗРЕШАЮЩИЙ КАПИТАЛЬНУЮ ЗАСТРОЙКУ ЛЕСОВ, СКОРО ВНЕСУТ В ГОСДУМУ





Вокруг крупных городов могут быть вырублены гектары лесов под строительство коттеджей, опасаются экологи. К этому может привести законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму,- он разрешает капитальную застройку лесов для отдыха и туризма. По мнению экологов, под видом баз отдыха появятся частные элитные владения, что неминуемо приведет к всплеску массовых волнений. В Минприроды с этим не соглашаются и полагают, что инициатива будет стимулировать развитие внутреннего туризма в регионах и привлекать дополнительные инвестиции в лесное хозяйство.





ФСБ ЗАДЕРЖИВАЕТ ДОКУМЕНТЫ

СИЛОВИКИ НЕ СПЕШАТ РАССТАВАТЬСЯ С ДЕЛАМИ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ, ВЫЯСНИЛ "Ъ"





Исследование "Ъ" показало, что в России есть большие проблемы с доступом к делам политрепрессированных в Советском Союзе. Лишь треть региональных управлений ФСБ передала архивные уголовные дела жертв политических репрессий в госархивы. При этом в госархивах, получивших дела, зачастую нет необходимых условий для доступа к ним граждан. Эксперты указывают на проблему закрытости: неизвестно, на какое количество граждан переданы дела; также не ясно, сколько дел до сих пор хранится в ФСБ. Сейчас обсуждаются поправки в подзаконные акты, которые помогли бы приоткрыть архивы.





"НАМ СЕЙЧАС ОСТРО НУЖЕН ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС"

ГЕНСЕК ОБСЕ ТОМАС ГРЕМИНГЕР - ОБ "ОКНЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" НА УКРАИНЕ



21 июля на Украине состоятся досрочные выборы в Раду. За ними будут внимательно следить и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): генеральный секретарь этой объединяющей 57 стран структуры Томас Гремингер убежден, что именно сейчас открывается "окно возможностей" для прогресса в урегулировании конфликта вокруг Донбасса. О том, что позволяет ему надеяться на рывок в выполнении минских договоренностей, почему до сих пор ни один из их пунктов не выполнен и кто мешает работе ОБСЕ на Украине, Томас Гремингер рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко.





ЗА ТОННЕЛЕМ ПОКАЗАЛСЯ ПОРТ

"ВОСТОКУГОЛЬ" ГОТОВ ОПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ "ВОСТОЧНЫЙ-НАХОДКА"



Как выяснил "Ъ", "Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева обещает заменить федеральный бюджет в еще одном крупном инфраструктурном проекте на Дальнем Востоке. Вслед за вторым Северомуйским тоннелем бизнесмены готовы построить объекты федеральной инфраструктуры угольного терминала "Север" и железную дорогу к нему за 22,6 млрд руб. Терминалом ранее занималась группа "Сумма", теперь его купили акционеры "Востокугля". В отрасли к планам бизнесменов относятся скептически, сомневаясь в их реалистичности.





ТУРОПЕРАТОРАМ СДЕЛАЛИ ОДОЖДЕНИЕ

ХОЛОДНЫЙ ИЮЛЬ ПОДСТЕГНУЛ СПРОС НА ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ



Установившаяся в европейской части России в июле

прохладная погода оказалась на руку игрокам туристического рынка. Туроператоры и агенты отмечают в некоторых случаях кратное увеличение продаж туров на пляжные направления. Наибольшей популярностью у россиян традиционно пользуется Турция, на долю которой сейчас приходится более 50% продаж организованных туров.





"УРАЛКАЛИЙ" ХОЧЕТ ДОГНАТЬ "ФОРМУЛУ-1"

В ЛОНДОНЕ НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС ПО ИСКУ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ ПРОТИВ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ FORCE INDIA





В Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела, открытого по заявлению "Уралкалия", который в прошлом году безуспешно пытался купить команду "Формулы-1" Force India (ныне Racing Point). Российская компания требует возмещения "существенного ущерба", нанесенного ей конкурсными управляющими, руководившими процессом банкротства Force India и отдавшими предпочтение заявке канадского предпринимателя Лоуренса Стролла, отца гонщика Racing Point Лэнса Стролла. Отметим, что сын контролирующего акционера "Уралкалия" Дмитрия Мазепина Никита тоже гонщик.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 19.07.2019