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19/07/2019
11:51

Россельхозбанк отсрочит выплаты по кредитам для пострадавших от паводка в Иркутской области

Россельхозбанк предоставит отсрочку по выплате кредитов жителям районов Иркутской области, пострадавшим в результате наводнения. Об этом говорится в сообщении банка.

Воспользоваться данной мерой поддержки и подать заявление об изменении условий кредитных сделок могут 1358 заёмщиков. Совокупный объём обязательств данных клиентов перед РСХБ составляет 291 млн руб. Обратиться за помощью в банк можно до 31 декабря 2019 года.

С 1 июля 2019 года РСХБ предоставляет этой категории розничных клиентов отсрочку погашения процентов по кредитам в срок до 31 декабря 2019 года и суммы основного долга - до 30 июня 2020 года. При этом банк пролонгирует окончательный срок возврата кредита на 12 месяцев.

Режим чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области был объявлен 27 июня 2019 года из-за подтопления ряда населённых пунктов, расположенные в поймах рек Ия, Уда, Бирюса.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Чистый убыток Россельхозбанка по МФСО за 9 месяцев 2018 года составил 9.6 млрд руб.

Чистая прибыль за 2018 год по МСФО составила 1.5 млрд руб.

"AK&M" от 18.07.2019
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