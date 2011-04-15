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19/07/2019
11:47

АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск

АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск.
В период отпуска на предприятиях группы "АВТОВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.

В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети LADA.

АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.


"AK&M" от 19.07.2019
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