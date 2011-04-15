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19/07/2019
11:36

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у жилищно-кредитного коммерческого банка "Жилкредит"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у жилищно-кредитного коммерческого банка "Жилкредит". По величине активов кредитная организация занимала 420 место в банковской системе Российской Федерации, говорится в сообщении ЦБ.

Банк "Жилкредит" оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Основным активом банка "Жилкредит" являлось труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли банку "Жилкредит" своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Банк является участником системы страхования вкладов.
В банк "Жилкредит" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.


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