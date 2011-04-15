Движение на западе Москвы ограничат с 20 по 22 июля

В Москве 20 и 21 июля 2019 года из-за реконструкции будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Об этом сообщил Центр организации дорожного движения.



В связи с этим в районах Филёвский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 22 июля 2019 года. Вся информация размещена на Едином транспортном портале, а также передана в Яндекс.карты и другие навигационные системы.



Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.



Для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая (от улицы Большая Филёвская до улицы Сеславинская); набережная Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар); разворотной площадке в районе д.2к1 по улице Новозаводская.



Правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.



Проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская разрешён только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен.







"AK&M" от 19.07.2019