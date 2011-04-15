Сеть АЗС "Татнефть" пришла в Узбекистан

Компания "Татнефть" расширила список регионов своего присутствия, открыв автозаправочные станции на территории Республики Узбекистан. Об этом говорится в сообщении компании.



Открытие автозаправочной станции "Татнефть" состоялось в Уртачирчикском районе Ташкентской области (массив Охунбобоев, 5 км. автодороги Ташкент-Нурафшон).



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.



Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО за 2018 год выросла на 72% до 211.812 млрд руб. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за 2018 год составила 910.534 млрд руб. ($14.52 млрд) по сравнению с 681.159 млрд руб. ($11.674 млрд) за 2017 год. Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) за 2018 год составил 294.01 млрд руб. ($4.688 млрд), однако скорректированный показатель EBITDA, без учёта исключительных статей, составил 314.839 млрд руб. ($5.021 млрд).







"AK&M" от 19.07.2019