Новые развязки и пешеходные переходы появятся на Киевском шоссе

Власти столицы одобрили проект реконструкции Киевского шоссе на участке от 51 до 65 км, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Проезжую часть расширят до шести полос. Планируется реконструировать существующие и построить новые многоуровневые транспортные развязки в посёлках Рассудово и Киевский", - сказала она.



По её словам, для пешеходов построят надземные и подземные переходы.



"Что касается реконструкции Киевского шоссе на участке от 65 до 124 км, то этот отрезок включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России" и будет реализовываться ГК "Автодор", - отметила А.Пятова.



Решение о реконструкции участка Киевского шоссе одобрено на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) столицы.





"AK&M" от 19.07.2019