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19/07/2019
11:57

Новые развязки и пешеходные переходы появятся на Киевском шоссе

Власти столицы одобрили проект реконструкции Киевского шоссе на участке от 51 до 65 км, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Проезжую часть расширят до шести полос. Планируется реконструировать существующие и построить новые многоуровневые транспортные развязки в посёлках Рассудово и Киевский", - сказала она.

По её словам, для пешеходов построят надземные и подземные переходы.

"Что касается реконструкции Киевского шоссе на участке от 65 до 124 км, то этот отрезок включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России" и будет реализовываться ГК "Автодор", - отметила А.Пятова.

Решение о реконструкции участка Киевского шоссе одобрено на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) столицы.


"AK&M" от 19.07.2019
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