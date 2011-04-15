Пять ТПУ построят на станциях Некрасовской линии метро, сообщает Стройкомплекс Москвы.



Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская" станет крупнейшим на Некрасовской линии метро, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.



"ТПУ объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги. Рядом находится Рязанский проспект. Прогнозируемый пассажиропоток ТПУ "Рязанская" составит около 111 тысяч человек в часы пик", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, Некрасовская линия будет включать восемь станций, на пяти из них появятся транспортно-пересадочные узлы.



"Построят ТПУ "Рязанская", "Юго-Восточная", "Лермонтовский проспект", "Улица Дмитриевского" и "Некрасовка", - уточнил М.Хуснуллин.





"AK&M" от 19.07.2019