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19/07/2019
11:58

Пять ТПУ построят на станциях Некрасовской линии метро

Пять ТПУ построят на станциях Некрасовской линии метро, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская" станет крупнейшим на Некрасовской линии метро, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.

"ТПУ объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги. Рядом находится Рязанский проспект. Прогнозируемый пассажиропоток ТПУ "Рязанская" составит около 111 тысяч человек в часы пик", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, Некрасовская линия будет включать восемь станций, на пяти из них появятся транспортно-пересадочные узлы.

"Построят ТПУ "Рязанская", "Юго-Восточная", "Лермонтовский проспект", "Улица Дмитриевского" и "Некрасовка", - уточнил М.Хуснуллин.


"AK&M" от 19.07.2019
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