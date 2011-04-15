На МЦД-2 в районе Митино построят две станции

Два дополнительных остановочных пункта планируется построить в районе Митино на маршруте второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Подольск-Нахабино, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"С коллегами из РЖД рассматриваем такую возможность. Остановочный пункт Волоколамская разместится между Волоколамским шоссе и улицей Новотушинская. Здесь построят конкорс - распределительный зал для пассажиров, а также две платформы с навесами. На платформе Волоколамская будет пересадка на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро", - сказал М.Хуснуллин.



Заммэра отметил, что жителям района Митино будет доступна ещё одна новая станция МЦД - Пойма (Пенягино).



"Она разместится в районе примыкания Пенягинского шоссе к Волоколамке, повысив, в том числе, транспортную доступность и района Павшинская Пойма подмосковного Красногорска", - пояснил М.Хуснуллин.



Он добавил, что здесь также построят конкорс и две платформы с навесами: на этой станции возведут надземный переход через Волоколамское шоссе и пешеходную галерею.



Запуск новых остановочных пунктов значительно улучшит транспортное обслуживание района.





"AK&M" от 19.07.2019