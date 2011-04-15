Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/07/2019
12:00

На МЦД-2 в районе Митино построят две станции

Два дополнительных остановочных пункта планируется построить в районе Митино на маршруте второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Подольск-Нахабино, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"С коллегами из РЖД рассматриваем такую возможность. Остановочный пункт Волоколамская разместится между Волоколамским шоссе и улицей Новотушинская. Здесь построят конкорс - распределительный зал для пассажиров, а также две платформы с навесами. На платформе Волоколамская будет пересадка на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро", - сказал М.Хуснуллин.

Заммэра отметил, что жителям района Митино будет доступна ещё одна новая станция МЦД - Пойма (Пенягино).

"Она разместится в районе примыкания Пенягинского шоссе к Волоколамке, повысив, в том числе, транспортную доступность и района Павшинская Пойма подмосковного Красногорска", - пояснил М.Хуснуллин.

Он добавил, что здесь также построят конкорс и две платформы с навесами: на этой станции возведут надземный переход через Волоколамское шоссе и пешеходную галерею.

Запуск новых остановочных пунктов значительно улучшит транспортное обслуживание района.


"AK&M" от 19.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100