В "Москва-Сити" построят новые дороги и обустроят причал

Новые дороги появятся между башнями делового центра "Москва-Сити", а рядом на набережной сделают причал. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Выставочный переулок, который находится между Центральным выставочным комплексом "Экспоцентр" и небоскрёбами Сити, реконструируют. Число полос для движения увеличится до двух в каждую сторону. Сейчас это проблемный участок в деловом центре.



Между небоскрёбами построят несколько новых проездов и сделают выход из подземного пешеходного перехода на территорию ЖК "Нева Тауэрс" на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейских проездов. На берегу Москвы-реки сделают причал "Москва-Сити".



Проезды появятся между высотным жилым комплексом и административным зданием Grand Tower, между зданием "Меркурий сити" и административным зданием Grand Tower, вдоль и между башнями "Федерация" и "Евразия", между административным зданием Grand Tower и ТЦ "Афимолл", между ТЦ "Афимолл" и башней "Эволюция".



"Москва-Сити" - один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Это крупная зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.



На Московском урбанистическом форуме-2019 состоялась презентация небоскрёба One Tower высотой 405 метров. Это будет самое высокое жилое здание в Европе.



Здание появится около башен "Меркурий" и "Гранд Тауэр". В нём будет 104 этажа: 101 надземный и три подземных. Площадь здания - 279 тыс. кв. м, количество квартир - 1507. Здесь создадут 5700 рабочих мест.Это будет первая жилая башня в Сити с квартирами, а не апартаментами. В здании откроют фитнес-центр с бассейном, детский досуговый клуб, кафе, рестораны и магазины.



Строительство ведёт АО "Мосинжпроект". Проектированием занимался авторский коллектив "Сергей Скуратов Architects" под руководством Сергея Скуратова.





"AK&M" от 19.07.2019