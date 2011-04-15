Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/07/2019
12:02

В "Москва-Сити" построят новые дороги и обустроят причал

Новые дороги появятся между башнями делового центра "Москва-Сити", а рядом на набережной сделают причал. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Выставочный переулок, который находится между Центральным выставочным комплексом "Экспоцентр" и небоскрёбами Сити, реконструируют. Число полос для движения увеличится до двух в каждую сторону. Сейчас это проблемный участок в деловом центре.

Между небоскрёбами построят несколько новых проездов и сделают выход из подземного пешеходного перехода на территорию ЖК "Нева Тауэрс" на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейских проездов. На берегу Москвы-реки сделают причал "Москва-Сити".

Проезды появятся между высотным жилым комплексом и административным зданием Grand Tower, между зданием "Меркурий сити" и административным зданием Grand Tower, вдоль и между башнями "Федерация" и "Евразия", между административным зданием Grand Tower и ТЦ "Афимолл", между ТЦ "Афимолл" и башней "Эволюция".

"Москва-Сити" - один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Это крупная зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.

На Московском урбанистическом форуме-2019 состоялась презентация небоскрёба One Tower высотой 405 метров. Это будет самое высокое жилое здание в Европе.

Здание появится около башен "Меркурий" и "Гранд Тауэр". В нём будет 104 этажа: 101 надземный и три подземных. Площадь здания - 279 тыс. кв. м, количество квартир - 1507. Здесь создадут 5700 рабочих мест.Это будет первая жилая башня в Сити с квартирами, а не апартаментами. В здании откроют фитнес-центр с бассейном, детский досуговый клуб, кафе, рестораны и магазины.

Строительство ведёт АО "Мосинжпроект". Проектированием занимался авторский коллектив "Сергей Скуратов Architects" под руководством Сергея Скуратова.


"AK&M" от 19.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100