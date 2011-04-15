Платформу Крёкшино Киевского направления МЖД закроют на реконструкцию

На МЖД 20 июля 2019 года начинается реконструкция платформы Крёкшино Киевского направления дороги, сообщили в пресс-службе МЖД.



Во время реконструкции построят новую платформу с навесом на всю длину, который защитит от снега и дождя. Вместо наземного пешеходного настила сделают подземный переход, оснащённый эскалатором и лифтом. Все работы планируется завершить до конца 2020 года.



Кроме того, будут строить дополнительный главный путь на участке Солнечная-Апрелевка. Это позволит запустить большее количество пригородных поездов.



На время закрытия Крёкшино между этой станцией и Кокошкино запустят автобусный маршрут. Также восемь пригородных поездов будут иметь дополнительную остановку на платформе Кокошкино. Для этого на станции организуют больше касс для покупки билетов.



На Киевском направлении железной дороги между Крёкшино и Кокошкино в январе 2020 года откроется новый остановочный пункт Санино.



Все эти меры повысят транспортную доступность территорий, примыкающих к железной дороге. Жители, которые пользуются платформами Крёкшино и Кокошкино, смогут выстраивать более удобные и быстрые маршруты.



Также строятся два остановочных пункта Минская и Аминьевская. Первая в буцдущем образует транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с одноименной станцией метро, а Аминьевская - со строящейся станцией метро "Аминьевское шоссе". Это позволит разгрузить Киевский вокзал и станцию метро "Киевская".





"AK&M" от 19.07.2019