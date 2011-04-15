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19/07/2019
12:14

Две улицы Северо-Западного округа Москвы стали односторонними

Две улицы Северо-Западного округа стали односторонними. Об этом сообщил ЦОДД.

Новые схемы движения введены в 3-м Щукинском проезде и на улице Академика Александрова.

Благодаря введению одностороннего движения на участке 3-го Щукинского проезда от улицы Маршала Василевского до улицы Маршала Новикова организовано 50 новых парковочных мест, включая 5 мест для инвалидов.

Ещё 82 новых места, 9 из которых предназначено для маломобильных граждан, появилось на улице Академика Александрова. Для этого её участок от улицы Маршала Новикова до улицы Маршала Василевского стал односторонним.

Также ввод одностороннего движения на этих улицах решит проблему встречного разъезда автомобилей.



"AK&M" от 19.07.2019
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