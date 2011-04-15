В Приморском крае реконструируют автодорогу "Уссури" Хабаровск-Владивосток. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая повторно рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию участка автомобильной дороги.



Также была проверена достоверность определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.



Протяженность федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" (до 2011 года - М-60) составляет 760 км. Большая часть трассы - от Хабаровска до Уссурийска - входит в состав азиатского маршрута АН30, а участок от Уссурийска до Владивостока относится к маршруту АН6.



Проект, получивший положительные заключения Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России, предусматривает реконструкцию участка протяженностью 22,812 км в Черниговском и Михайловском районах Приморского края. Работы пройдут в три этапа, ось трассы будет проложена частично с сохранением уже действующей автомобильной дороги, частично, на участках спрямления, - по новому направлению.



В ходе реализации проекта будут проведены переустройство коммуникаций, устройство земляного полотна, новой дорожной одежды, труб и примыканий в одном уровне. При устройстве примыканий для обеспечения левоповоротных съездов предусмотрено устройство девяти разворотных колец в одном уровне, устраиваемых между встречными направлениями движения.



Также планируется установка шумозащитных экранов, локальных очистных сооружений и искусственного освещения проезжей части. На трассе построят три моста - через реки Илистая, Ляличи и Буриков Ровок.



Кроме того, будет сооружен арочный путепровод и проведены иные необходимые работы.



На трассе будет организовано четыре полосы движения по две в каждую сторону, встречные полосы разделит железобетонное парапетное ограждение.



Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.





"AK&M" от 19.07.2019