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19/07/2019
12:17

В Приморском крае реконструируют автодорогу "Уссури" Хабаровск-Владивосток

В Приморском крае реконструируют автодорогу "Уссури" Хабаровск-Владивосток. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая повторно рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию участка автомобильной дороги.

Также была проверена достоверность определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Протяженность федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" (до 2011 года - М-60) составляет 760 км. Большая часть трассы - от Хабаровска до Уссурийска - входит в состав азиатского маршрута АН30, а участок от Уссурийска до Владивостока относится к маршруту АН6.

Проект, получивший положительные заключения Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России, предусматривает реконструкцию участка протяженностью 22,812 км в Черниговском и Михайловском районах Приморского края. Работы пройдут в три этапа, ось трассы будет проложена частично с сохранением уже действующей автомобильной дороги, частично, на участках спрямления, - по новому направлению.

В ходе реализации проекта будут проведены переустройство коммуникаций, устройство земляного полотна, новой дорожной одежды, труб и примыканий в одном уровне. При устройстве примыканий для обеспечения левоповоротных съездов предусмотрено устройство девяти разворотных колец в одном уровне, устраиваемых между встречными направлениями движения.

Также планируется установка шумозащитных экранов, локальных очистных сооружений и искусственного освещения проезжей части. На трассе построят три моста - через реки Илистая, Ляличи и Буриков Ровок.

Кроме того, будет сооружен арочный путепровод и проведены иные необходимые работы.

На трассе будет организовано четыре полосы движения по две в каждую сторону, встречные полосы разделит железобетонное парапетное ограждение.

Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.


"AK&M" от 19.07.2019
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