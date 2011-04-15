Цены на бензин за неделю, с 8 по 14 июля, выросли на 0.1% до 44.52 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0.1% до 42.2 руб. и 45.57 руб. за литр соответственно. Бензин АИ-98 и дизельное топливо не изменились в цене - 51.15 руб. и 46.1 руб. за литр соответственно.





"AK&M" от 19.07.2019