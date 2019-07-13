ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 июля в размере 70.7941 руб. против 70.6068 руб. на 19 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



19.07.19 - 70.6068 руб.

18.07.19 - 70.5552 руб.

17.07.19 - 70.6771 руб.

16.07.19 - 70.8574 руб.

13.07.19 - 71.0114 руб.







































































































































































"AK&M" от 19.07.2019