Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 июля

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Банк России установил на 20 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.4027
1 Азербайджанский манат 37.0566
100 Армянских драмов 13.1962
1 Белорусский рубль 31.1175
1 Болгарский лев 36.1864
1 Бразильский реал 16.9051
100 Венгерских форинтов 21.7366
1000 Вон Республики Корея 53.5115
10 Гонконгских долларов 80.5414
10 Датских крон 94.7971
1 Доллар США 62.8666
1 Евро 70.7941
100 Индийских рупий 91.3128
100 Казахстанских тенге 16.3309
1 Канадский доллар 48.2402
100 Киргизских сомов 90.2867
10 Китайских юаней 91.4277
10 Молдавских леев 35.8418
1 Новый туркменский манат 17.9876
10 Норвежских крон 73.5660
1 Польский злотый 16.6221
1 Румынский лей 14.9558
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.8458
1 Сингапурский доллар 46.2969
10 Таджикских сомони 66.6666
1 Турецкая лира 11.1434
10000 Узбекских сумов 73.2542
10 Украинских гривен 24.3811
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.7656
10 Чешских крон 27.6982
10 Шведских крон 67.3148
1 Швейцарский франк 63.9213
10 Южноафриканских рэндов 45.3793
100 Японских иен 58.3828
"AK&M" от 19.07.2019