Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/07/2019
12:38

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 июля

Банк России установил на 20 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 44.4027
1 Азербайджанский манат 37.0566
100 Армянских драмов 13.1962
1 Белорусский рубль 31.1175
1 Болгарский лев 36.1864
1 Бразильский реал 16.9051
100 Венгерских форинтов 21.7366
1000 Вон Республики Корея 53.5115
10 Гонконгских долларов 80.5414
10 Датских крон 94.7971
1 Доллар США 62.8666
1 Евро 70.7941
100 Индийских рупий 91.3128
100 Казахстанских тенге 16.3309
1 Канадский доллар 48.2402
100 Киргизских сомов 90.2867
10 Китайских юаней 91.4277
10 Молдавских леев 35.8418
1 Новый туркменский манат 17.9876
10 Норвежских крон 73.5660
1 Польский злотый 16.6221
1 Румынский лей 14.9558
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.8458
1 Сингапурский доллар 46.2969
10 Таджикских сомони 66.6666
1 Турецкая лира 11.1434
10000 Узбекских сумов 73.2542
10 Украинских гривен 24.3811
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.7656
10 Чешских крон 27.6982
10 Шведских крон 67.3148
1 Швейцарский франк 63.9213
10 Южноафриканских рэндов 45.3793
100 Японских иен 58.3828

"AK&M" от 19.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100