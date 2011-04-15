Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 июля

Банк России установил на 20 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.4027

1 Азербайджанский манат 37.0566

100 Армянских драмов 13.1962

1 Белорусский рубль 31.1175

1 Болгарский лев 36.1864

1 Бразильский реал 16.9051

100 Венгерских форинтов 21.7366

1000 Вон Республики Корея 53.5115

10 Гонконгских долларов 80.5414

10 Датских крон 94.7971

1 Доллар США 62.8666

1 Евро 70.7941

100 Индийских рупий 91.3128

100 Казахстанских тенге 16.3309

1 Канадский доллар 48.2402

100 Киргизских сомов 90.2867

10 Китайских юаней 91.4277

10 Молдавских леев 35.8418

1 Новый туркменский манат 17.9876

10 Норвежских крон 73.5660

1 Польский злотый 16.6221

1 Румынский лей 14.9558

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.8458

1 Сингапурский доллар 46.2969

10 Таджикских сомони 66.6666

1 Турецкая лира 11.1434

10000 Узбекских сумов 73.2542

10 Украинских гривен 24.3811

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.7656

10 Чешских крон 27.6982

10 Шведских крон 67.3148

1 Швейцарский франк 63.9213

10 Южноафриканских рэндов 45.3793

100 Японских иен 58.3828

"AK&M" от 19.07.2019