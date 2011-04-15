Банк России на 20 июля повысил курс евро к рублю почти на 19 копеек до 70.7941 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 62.8666 руб.

Банк России на 20 июля повысил официальный курс евро к рублю почти на 19 копеек до 70.7941 руб. с 70.6068 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 62.8666 руб. с 62.8286 руб. 19 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 20 июля увеличилась почти на 11 копеек (+0.16%) до 66.4339 руб. с 66.3288 руб. 19 июля.



"AK&M" от 19.07.2019