Банк России на 20 июля повысил курс евро к рублю почти на 19 копеек до 70.7941 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 62.8666 руб.

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Банк России на 20 июля повысил официальный курс евро к рублю почти на 19 копеек до 70.7941 руб. с 70.6068 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 62.8666 руб. с 62.8286 руб. 19 июля.
Стоимость бивалютной корзины на 20 июля увеличилась почти на 11 копеек (+0.16%) до 66.4339 руб. с 66.3288 руб. 19 июля.
"AK&M" от 19.07.2019