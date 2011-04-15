Ингосстрах расширяет сеть операционных офисов в Республике Чувашия, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Пять новых офисов открылись в сёлах Батырево, Комсомольское, Порецкое, в посёлке Кугеси и городе Алатыре.



Новые офисы предоставляют полный спектр страховых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Клиенты компании могут приобрести здесь полисы моторного страхования (ОСАГО и КАСКО), оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, в операционных офисах можно оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при наступлении страхового случая.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 19.07.2019