Сборы регионального центра "Юг" Ингосстраха в I квартале выросли на 71%

Объём премии, собранный филиалами регионального центра "Юг" компании "Ингосстрах" за I квартал 2019 года, составил 916.1 млн руб., что на 71% превышает показатели I квартала 2018 года, говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 356.7 млн руб. (прирост 58%), в том числе сборы по личному страхованию – 90.6 млн руб. (прирост 62%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 239.1 млн руб. (прирост 64%), страхованию ответственности – 27 млн руб. (прирост 15%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 539.1 млн руб. (прирост 79%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 9.9 млн руб. (прирост 29%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 10.4 млн руб. (прирост 401%).



Выплаты филиалов регионального центра "Юг" за I квартал 2019 года составили 504.1 млн руб., что на 10% превышает показатели I квартала 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 19.4 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 59.6 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 6.2 млн руб. Выплаты по ОСАГО – 412.3 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 6.6 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса регионального центра "Юг" стали АВТОКАСКО, ОСАГО, обязательное страхование перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, страхование имущества физических лиц, страхование грузов и ДМС.



Напомним, что в зону ответственности регионального центра "Юг" компании "Ингосстрах" входят филиалы в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Северная Осетия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, а также в Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 19.07.2019