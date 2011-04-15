Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 22 июля 2019 года.



В ИСТОРИЮ БОЛЕЗНИ ВПИСАЛИ ВЗЯТКУ

ПОДПОЛКОВНИК-ОРДЕНОНОСЕЦ СЧИТАЕТ СЕБЯ ЖЕРТВОЙ ОГОВОРА



Как стало известно "Ъ", военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Южному военному округу (ЮВО) завершило расследование уголовного дела бывшего начальника филиала N2 ФГКУ "Главный центр военно-врачебной экспертизы" (ГЦ ВВЭ) Минобороны России подполковника-орденоносца Евгения Выдыша. Он обвиняется в создании преступной группы с целью получения взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Господин Выдыш не признает вины, утверждая, что дело было сфабриковано для того, чтобы его дискредитировать и снять с должности. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести объективное расследование его уголовного дела.





БАНКИРАМ И ИХ ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРАМ НАШЛИ МЕСТО В КРИМИНАЛЬНОЙ СХЕМЕ

ОСУЖДЕНЫ УЧАСТНИКИ ХИЩЕНИЙ В ПРОБИЗНЕСБАНКЕ



Как стало известно "Ъ", Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства остался должен клиентам 83 млрд руб. Фигуранты этого дела обвинялись в растрате средств кредитного учреждения на сумму 2,4 млрд руб. и в результате получили от трех до семи лет колонии. Основными обвиняемыми в рамках расследования стали вице-президент по развитию корпоративного бизнеса банка Вячеслав Казанцев и генеральный директор коллекторского агентства "Лайф" Сергей Калачев. Оба, по материалам дела, были связующими лицами в схеме хищения средств банка. Отметим, что рассмотренный судом эпизод не последний в деле.





СЛЕДСТВИЕ ПОДГОТОВИЛО КРЕДИТ ДЛЯ ПРОКУРАТУРЫ

ЗАВЕРШЕНО ДЕЛО О ХИЩЕНИИ В АКБ "ЛЕГИОН"



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование одного из эпизодов хищений денежных средств из лишенного лицензии банка "Легион". Речь идет о выдаче многомиллионного кредита ООО "Тулз ин Тайм". Перед судом предстанут учредитель этой коммерческой структуры Дмитрий Хайков и экс-советник председателя правления "Легиона" Андрей Батищев. Сам бывший глава банка Игорь Сокеркин находится в международном розыске; следствие считает его организатором махинаций, ущерб от которых в общей сложности превышает 13 млрд руб.





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"AK&M" от 22.07.2019