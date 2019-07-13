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ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 20 июля, в размере 70.7941 руб. против 70.6068 руб. на 19 июля.
Курс евро за последние 5 дней:
19.07.19 - 70.6068 руб.
18.07.19 - 70.5552 руб.
17.07.19 - 70.6771 руб.
16.07.19 - 70.8574 руб.
13.07.19 - 71.0114 руб.
"AK&M" от 22.07.2019