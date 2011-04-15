Повтор! СИБУР и "Газпром нефть" консолидировали 100% завода "Полиом"

СИБУР и "Газпром нефть" консолидировали 100% уставного капитала Омского завода полипропилена - ООО "Полиом". Об этом говорится в сообщении сторон.



Совместное предприятие "Газпром нефти" и СИБУРа - АО "Сибгазполимер" подписало договор о приобретении 50% доли в уставном капитале ООО "Полиом" у Группы компаний "Титан".



После завершения всех корпоративных процедур и регистрационных действий Сибгазполимер стал единственным участником "Полиома". "Газпром нефть" и СИБУР будут осуществлять совместное операционное управление ООО "Полиом".



"Полиом", один из крупнейших производителей полипропилена в России, начал свою работу в 2013 году. В 2014 году на базе "Полиома" было создано совместное предприятие с участием "Газпром нефти" (25%), СИБУРа (25%) и ГК "Титан" (50%). Мощности предприятия составляют 218 тысяч тонн высокотехнологичной продукции в год, ассортимент - около 100 марок полипропилена. Основное сырье для производства - пропан-пропиленовая фракция - поступает с Омского НПЗ "Газпром нефти". Дистрибуцию готовой продукции на рынке РФ и стран СНГ обеспечивает СИБУР. Предприятие сертифицировано по международным стандартам. На "Полиоме" применяются лучшие разработки и технологии, обеспечивающие безотходный цикл производства.



СИБУР Холдинг (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону. В 2018 году выручка СИБУРа составила $9.1 млрд, скорректированная EBITDA - $3.3 млрд.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.





"AK&M" от 22.07.2019