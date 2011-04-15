ESET предупреждает об атаке на пользователей FaceApp

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о новой мошеннической схеме, направленной на пользователей популярного фоторедактора FaceApp. В качестве приманки выступают поддельные версии приложения с расширенным функционалом, говорится в сообщении ESET.



FaceApp - разработка российской компании Wireless Lab. Эта программа для ретуши фотографий позволяет изменить прическу, добавить улыбку или визуально изменить возраст. Недавно в FaceApp обновилась функция "состаривания" лиц, получившая большую популярность.



На волне возросшего интереса к FaceApp злоумышленники воспользовались ситуацией и начали распространять поддельные версии FaceApp Pro. В ряде случаев мошенники создали фальшивые сайты, на которых предлагается скачать бесплатную версию приложения.



При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу. Жертвы получают и запросы на получение уведомлений, которые также являются частью мошеннической схемы.



Эксперты ESET обнаружили одно из фейковых приложений FaceApp в магазине Google Play. Ссылка ведет на файлообменный сервис mediafire.com, что предполагает возможность загрузки вредоносного ПО.



Мошенники также продвигали поддельные приложения через YouTube - там размещались видеоролики со ссылками на скачивание фальшивого клона FaceApp. Похожая схема использовалась и в прошлогодней кампании против поклонников игры Fortnite.



Эксперты ESET отмечают, что этот способ обычно используется для скачивания т.н. adware-программ, которые показывают рекламные объявления. Однако переход по ссылке из YouTube-видео может привести и к загрузке вредоносного ПО.



На момент исследования один из YouTube-роликов имел более 150 тысяч просмотров, а число переходов по ссылке превысило 90 тысяч.



Чтобы избежать заражения вредоносным ПО и не попасть в ловушки мошенников, ESET рекомендует загружать приложения из официальных магазинов Google Play и App Store, а также обращать внимание на комментарии пользователей, рейтинг и число загрузок.



Дополнительной мерой защиты может стать использование антивируса для мобильных устройств ESET NOD32 Mobile Security с функциями проверки безопасности и приложений.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 22.07.2019