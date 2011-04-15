Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/07/2019
10:46

Рубль останется в узком торговом диапазоне в условиях нейтрального внешнего фона

Основные события текущей недели сконцентрированы в её второй половине, при этом первая половина недели в условиях нейтрального внешнего фона, скорее всего, будет проведена рублем в узких торговых диапазонах вблизи текущих отметок. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Актуальным для рубля остается диапазон 62.5-63.5 в паре с долларом и 70-71 в паре с евро.

Ключевыми событиями недели станут публикации европейских индексов PMI и заседание ЕЦБ, по итогам которых евро рискует оказаться ниже текущих отметок, давая рублю шансы достичь в паре с европейской валютой более крепких значений.

Внешний фон складывается для рубля вполне благоприятно. Негативные эффекты снижения цен на нефть относительно пиковых отметок середины июля сглаживаются ожиданиями смягчения политики ФРС.

Сохраняется действие локальных факторов поддержки в виде приближающегося пика налогового периода и выплат дивидендов Газпрома.

Пятничное заседание Банка России вряд ли окажет существенное влияние на российскую валюту, подчеркивается в обзоре.


"AK&M" от 22.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100