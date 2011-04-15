Нефть предпринимает попытку восстановиться

Нефть марки Brent на азиатской сессии понедельника предпринимает попытку восстановиться после того как на минувшей неделе растеряла более 5% стоимости. К 9:00 МСК Brent котируется вблизи $63.5 за баррель, сохраняя потенциал для дальнейшего роста. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



В конце прошлой недели поддержку ценам оказали сообщения США об уничтожении иранского беспилотника в Мексиканском заливе, что вновь усилило напряжённость на Ближнем Востоке. "Масло в огонь" подлило решение иранских военных захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе. На стороне покупателей нефти и мягкая риторика представителей ФРС, которые продолжают сигнализировать о почти неизбежном снижении процентных ставок уже на следующей неделе. Еще одним фактором роста цен на нефть выступил пятничный отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, указавший на снижение их количества с 784 до 779 единиц.



Указанном фону удалось нейтрализовать негативное влияние комментариев Фатиха Бирола, исполнительного директора Международного энергетического агентства, заявившего о снижении мирового спроса на нефть, которое наблюдается на фоне избыточного предложения. В подтверждение этих слов Агентство понизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год до 1.1 млн. баррелей в сутки с 1.2 млн баррелей в день как раз из-за замедления темпов роста мировой экономики.



На этой неделе помимо событий на Ближнем Востоке катализатором роста цен может выступить отчет от Администрации энергетической информации, который выйдет в среду в 17:30 МСК. Учитывая, что еще не все нефтедобывающие платформы отправились от последствий шторма в Мексиканском заливе, есть высокая вероятность того, что запасы нефти в США снова снизились. При таком сценарии рост Brent вполне может продолжиться.





"AK&M" от 22.07.2019