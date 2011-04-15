Суд 24 июля рассмотрит дело о выводе активов из Росгосстраха

В Арбитражном суде Москвы 24 июля 2019 года состоится новое рассмотрение дела, в котором оспаривается вывод активов, ранее принадлежавших ПАО СК "Росгосстрах". Об этом говорится в сообщении А1, которая представляет интересы страховой компании.



Дело поручено к рассмотрению судье Н.Константиновской.

Ранее окружной суд кассационной инстанции установил, что судебный процесс проходил с существенными нарушениями, и отменил судебные акты нижестоящих судов, направив дело на новое рассмотрение. В рамках этого процесса оспариваются взаимосвязанные сделки, совершенные в течение 2 недель бывшим директором одной из структур Росгосстраха в ущерб интересам компании и без необходимого корпоративного одобрения. Речь идёт, как минимум, о трёх сделках, в результате которых Росгосстрах утратил активы на сумму около 1.5 млрд руб.



В частности, 100% долей в уставном капитале сети медицинских учреждений ООО "Медис" стоимостью 827 млн руб. были внесены в уставный капитал подконтрольного Данилу Хачатурову общества, взамен Росгосстрах получил не имеющую ценности 3% долю в компании Хачатурова. Также Росгосстрах лишился денежных средств на сумму более 500 млн руб., получив в собственность облигации компаний, находившихся в предбанкротном состоянии (РГС-Недвижимость и банк "Открытие"). Примечательно, что покупка облигаций банка "Открытие" в пользу Росгосстраха состоялась всего за 1 день до введения временной администрации, в результате чего выплата по ним оказалась невозможной. Ранее суды двух инстанций отказали в удовлетворении требований СК "Росгосстрах" об оспаривании сделок.



При новом рассмотрении судом будут решаться вопросы законности сделок, совершенных бывшим руководством ПАО СК "Росгосстрах".



Росгосстрах - одна из крупнейших страховых компаний в России. Является правопреемником Госстраха СССР.





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