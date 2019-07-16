ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 23 июля в размере 62.9776 руб. против 62.8666 руб. на 20 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



20.07.19 - 62.8666 руб.

19.07.19 - 62.8286 руб.

18.07.19 - 62.9451 руб.

17.07.19 - 62.8129 руб.

16.07.19 - 62.8280 руб.





























"AK&M" от 22.07.2019