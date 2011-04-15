Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 июля

Банк России установил на 23 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.3488

1 Азербайджанский манат 37.1221

100 Армянских драмов 13.2181

1 Белорусский рубль 31.1925

1 Болгарский лев 36.1234

1 Бразильский реал 16.8066

100 Венгерских форинтов 21.7389

1000 Вон Республики Корея 53.4946

10 Гонконгских долларов 80.6650

10 Датских крон 94.6320

1 Доллар США 62.9776

1 Евро 70.6546

100 Индийских рупий 91.2997

100 Казахстанских тенге 16.3819

1 Канадский доллар 48.2809

100 Киргизских сомов 90.4201

10 Китайских юаней 91.5359

10 Молдавских леев 35.9154

1 Новый туркменский манат 18.0193

10 Норвежских крон 73.4724

1 Польский злотый 16.6361

1 Румынский лей 14.9605

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.1245

1 Сингапурский доллар 46.3002

10 Таджикских сомони 66.7843

1 Турецкая лира 11.0958

10000 Узбекских сумов 73.3838

10 Украинских гривен 24.5646

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.6023

10 Чешских крон 27.6788

10 Шведских крон 67.0645

1 Швейцарский франк 64.1254

10 Южноафриканских рэндов 45.2263

100 Японских иен 58.3964

"AK&M" от 22.07.2019