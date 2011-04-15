Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 июля

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Банк России установил на 23 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.3488
1 Азербайджанский манат 37.1221
100 Армянских драмов 13.2181
1 Белорусский рубль 31.1925
1 Болгарский лев 36.1234
1 Бразильский реал 16.8066
100 Венгерских форинтов 21.7389
1000 Вон Республики Корея 53.4946
10 Гонконгских долларов 80.6650
10 Датских крон 94.6320
1 Доллар США 62.9776
1 Евро 70.6546
100 Индийских рупий 91.2997
100 Казахстанских тенге 16.3819
1 Канадский доллар 48.2809
100 Киргизских сомов 90.4201
10 Китайских юаней 91.5359
10 Молдавских леев 35.9154
1 Новый туркменский манат 18.0193
10 Норвежских крон 73.4724
1 Польский злотый 16.6361
1 Румынский лей 14.9605
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.1245
1 Сингапурский доллар 46.3002
10 Таджикских сомони 66.7843
1 Турецкая лира 11.0958
10000 Узбекских сумов 73.3838
10 Украинских гривен 24.5646
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.6023
10 Чешских крон 27.6788
10 Шведских крон 67.0645
1 Швейцарский франк 64.1254
10 Южноафриканских рэндов 45.2263
100 Японских иен 58.3964
"AK&M" от 22.07.2019