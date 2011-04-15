Банк России на 23 июля понизил курс евро к рублю почти на 14 копеек до 70.6546 руб., курс доллара США повысил более чем на 11 копеек до 62.9276 руб.

Банк России на 23 июля понизил официальный курс евро к рублю почти на 14 копеек до 70.6546 руб. с 70.7941 руб., курс доллара США повысил более чем на 11 копеек до 62.9776 руб. с 62.8666 руб. 20 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 23 июля уменьшилась незначительно до 66.4323 руб. с 66.4339 руб. 20 июля.



"AK&M" от 22.07.2019