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22/07/2019
13:45

НОВАТЭК закрыл сделки по продаже долей в проекте "Арктик СПГ 2" китайским и японским компаниям

НОВАТЭК закрыл сделки по продаже долей в проекте "Арктик СПГ 2" дочерней компании CNOOC, а также консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG). Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6.6 млн т в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1138 млрд куб. м природного газа и 57 млн т жидких углеводородов.

По российской классификации запасы месторождения составили 1978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ. Участниками Проекта являются "НОВАТЭК" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (10%).

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 8.9 раза до 381.8 млрд руб. (126.74 руб. на акцию) по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации составила 234.1 млрд руб., нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 117.9 млрд руб., увеличившись на 30.5% и 54.6% соответственно.



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