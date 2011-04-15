Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/07/2019
13:42

В электроэнергетике заработал принцип "тариф в обмен на эффективность"

ФАС России приказом утвердила методические указания по расчёту регулируемых цен на электроэнергию для изолированных и не связанных с Единой энергетической системой России территорий. Министерство юстиции РФ 12 июля 2019 года зарегистрировало документ антимонопольного ведомства. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Изолированные энергорайоны - это территории, в которых энергоснабжение потребителей происходит от децентрализованных источников и тарифы устанавливаются региональными органами власти исходя из фактической себестоимости. Из-за высокой стоимости доставки топлива и сезонных ограничений на его поставку производство электроэнергии в таких районах характеризуется высокой себестоимостью и низкой энергетической эффективностью.

К ним в первую очередь относятся территории Дальнего Востока, а также изолированные энергорайоны республик Алтай, Карелия, Коми, Красноярского края, Архангельской, Иркутской, Мурманской, Томской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

Определён расширенный список информации, которую компании обязаны будут размещать в открытом доступе. Так, владельцы децентрализованных источников генерации должны будут раскрывать информацию об основных показателях работы таких объектов.


"AK&M" от 22.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100