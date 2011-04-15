В электроэнергетике заработал принцип "тариф в обмен на эффективность"

ФАС России приказом утвердила методические указания по расчёту регулируемых цен на электроэнергию для изолированных и не связанных с Единой энергетической системой России территорий. Министерство юстиции РФ 12 июля 2019 года зарегистрировало документ антимонопольного ведомства. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Изолированные энергорайоны - это территории, в которых энергоснабжение потребителей происходит от децентрализованных источников и тарифы устанавливаются региональными органами власти исходя из фактической себестоимости. Из-за высокой стоимости доставки топлива и сезонных ограничений на его поставку производство электроэнергии в таких районах характеризуется высокой себестоимостью и низкой энергетической эффективностью.



К ним в первую очередь относятся территории Дальнего Востока, а также изолированные энергорайоны республик Алтай, Карелия, Коми, Красноярского края, Архангельской, Иркутской, Мурманской, Томской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.



Определён расширенный список информации, которую компании обязаны будут размещать в открытом доступе. Так, владельцы децентрализованных источников генерации должны будут раскрывать информацию об основных показателях работы таких объектов.





"AK&M" от 22.07.2019