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22/07/2019
14:09

В РФ переведены в электронный вид торги по приватизации госимущества

В РФ упразднены торги по приватизации имущества в бумажной форме (аукцион, публичное предложение). С 1 июня 2019 года торги по приватизации государственного (муниципального) имущества проводятся в электронной форме на электронных площадках, функционирующих в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Перевод торгов по приватизации госимущества в электронную форму, отказ от бумаги - решение, очевидность которого не может подвергаться сомнениям в условиях цифровизации экономики, также, как и необходимость приведения всех процедур торгов к единообразию, - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. - На сегодняшний день существует свыше 60 процедур торгов, при этом они регулируются более 50 нормативно-правовыми актами. Единый порядок проведения торгов в электронной форме и на общероссийских электронных площадках сократит количество злоупотреблений на торгах и позволит реализовывать объекты на прозрачных и конкурентных условиях, увеличить их доступность для предпринимательского сообщества и населения".




"AK&M" от 22.07.2019
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