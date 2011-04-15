Продажи билетов на ряд поездов ограничены в связи ЧС на СЖД

В связи с происшествием на станции Керки Северной железной дороги временно ограничены продажи на ряд пассажирских поездов, следующих по участку Кожва-Сосногорск. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Специалисты компании принимают все усилия для ликвидации последствий размыва пути, возникшего из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по восстановлению движения находятся под личным контролем генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова. На месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника, более 300 сотрудников СЖД.



По состоянию на 22 июля 2019 года ряд пассажирских поездов проследует только от/до Сосногорска.



Пассажирам, ожидающим на вокзалах, будут бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения. Также будет организовано питание пассажиров задержанных поездов.



Возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.







"AK&M" от 22.07.2019