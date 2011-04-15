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22/07/2019
14:23

Малый и средний бизнес создали 25.6% рабочих мест в России, исследование Сбербанка

Малый и средний бизнес создали 18.3 млн, или 25.6% рабочих мест в России. Об этом сообщается в исследовании Сбербанка.

При этом 18.6% приходится на юридических лиц и 7% - на индивидуальных предпринимателей.

Более половины занятых в МСП сконцентрированы всего в 10 регионах России. Более 20% приходится на Москву, ещё 8% - на Санкт-Петербург.

В микроорганизациях работает в среднем по три сотрудника, в малых компаниях - 27 человек, а в средних - порядка 97.

Число сотрудников у индивидуальных предпринимателей меньше: 18 человек - для малых и 59 - для средних компаний. ИП редко "дорастает" до среднего бизнеса: по данным ФНС. На 10 июня 2019 года таких организаций в России было 316.

По занятости населения в компаниях малого и среднего бизнеса первое место занимают Санкт-Петербург с Ленинградской областью, второе - Москва с областью (244 и 227 занятых на 1 тыс. человек в трудоспособном возрасте и старше). Показатель в 200 человек также преодолели Новосибирская, Калининградская и Сахалинская области (205, 205 и 202 занятых на 1 тыс. человек соответственно). В регионах Северного Кавказа занятость в сегменте МСП оказалась наименьшей. В среднем по стране число занятых в сегменте МСП составляет 155 на 1 тыс. человек в трудоспособном возрасте и старше.

Больше всего рабочих мест создано предпринимателями в сегменте "торговля" - на неё приходится 31.4%. Почти 15% - доля обрабатывающих производств, 10% - строительства.

В нескольких отраслях малый и средний бизнес обеспечивают более половины занятости. На первом месте - операции с недвижимостью (95.6% работников числятся в МСП). Следом идут компании, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью, и снова торговля - более 50%. Чуть меньше - у категории "информация и связь". В государственном управлении, социальном обеспечении и образовании юридические лица и ИП практически не присутствуют на рынке труда - доля занятых здесь менее 1%.



"AK&M" от 22.07.2019
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