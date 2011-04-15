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22/07/2019
14:28

Реконструкция участка трассы в Краснодарском крае одобрена Главгосэкспертизой

Реконструкция участка трассы в Краснодарском крае одобрена Главгосэкспертизой. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию участка трассы, расположенного в Краснодарском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Проектом, получившим положительные заключения Ростовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено проведение работ на участке, проходящем по подножию южного склона Маркотхского хребта в городе-курорте Геленджике в Краснодарском крае. Протяженность участка, на котором пройдут работы, составляет почти 2.7 км. Реконструкция направлена на обеспечение требуемого уровня безопасности и удобства движения на дороге с целью защиты жизни и здоровья граждан и охраны окружающей среды.

М-4 "Дон" - автомобильная дорога федерального значения, связывающая Москву и Новороссийск и проходящая через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Трасса спроектирована Дорожным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом ГИПРОДОРНИИ и построена в 1959-1966 годы, первый платный участок дороги введен в эксплуатацию в 1998 году. С 2010 года М-4 "Дон" находится в доверительном управлении государственной компании "Автодор", в настоящее время здесь идёт масштабная реконструкция.



"AK&M" от 22.07.2019
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