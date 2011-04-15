Сборы регионального центра "Черноземье" Ингосстраха в I квартале выросли на 58%

Объём премии, собранный филиалами регионального центра "Черноземье" Ингосстраха за I квартал 2019 года, составил 492.7 млн руб., что на 58% превышает показатели I квартала 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 259.8 млн руб. (прирост 37%), в том числе сборы по личному страхованию – 33.3 млн руб. (прирост 40%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 213.7 млн руб. (прирост 39%), страхованию ответственности – 12.8 млн руб. (прирост 5%). Объём страховой премии по ОСАГО – 223.2 млн руб. (прирост 96%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 6.9 млн руб. (прирост 11%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 2.8 млн руб. (прирост 27%).



Выплаты филиалов Ингосстраха в региональном центре "Черноземье" за I квартал 2019 года составили 232.8 млн руб., что на 33% превышает показатели I квартала 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 7.3 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 112.4 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 658.8 тыс. руб. Выплаты по ОСАГО составили 108.6 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 3.8 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в региональном центре "Черноземье" стали: ОСАГО, АВТОКАСКО, страхование имущества граждан и ДМС.



Напомним, что в зону ответственности регионального центра "Черноземье" компании "Ингосстрах" входят филиалы, находящиеся в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 22.07.2019