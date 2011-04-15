Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 10 по 17 июля, выросло на 0.2%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 10 по 17 июля 2019 года, выросла на 0.2% до 733.85 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Увеличение количества безработных наблюдалось в 45 регионах. Наибольший рост показателя отмечен в Белгородской, Костромской, Ростовской, Сахалинской областях, республиках Адыгея, Мордовия, Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах, г. Севастополе, Камчатском крае.



За неделю уменьшение численности безработных произошло в 34 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Алтай, Калмыкия, Крым, Северная Осетия - Алания, Хакасия, Кабардино-Балкарской Республике, Архангельской, Орловской областях.





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