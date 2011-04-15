Усиление санкционной угрозы перевесило умеренный позитив с внешних рынков

На старте сессии российские фондовые индикаторы попытались восстановиться, реагируя на умеренно позитивный внешний фон. Однако затем российские индексы ушли вниз, обновив полуторамесячные минимумы. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.



Давление на российский рынок оказывает неблагоприятная внешнеполитическая обстановка. Во-первых, в британских СМИ появились обвинения в том, что российская сторона якобы способствовала захвату иранской армией британского танкера. Стоит отметить, что издания, в которых появились эти статьи, являются так называемыми "таблоидами" и поэтому многие материалы, публикуемые ими, не имеют под собой фактической почвы.



Кроме того, послезавтра бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер должен публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США относительно результатов расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года.



И, хотя ранее не раз заявлялось, что обнародованные материалы данного расследования демонстрируют отсутствие подтверждений подобных действий со стороны России, в целом нарастание антироссийской риторики способствует усилению продаж на российском рынке, так как индексы все еще находятся на относительно высоких уровнях, не достаточно учитывая довольно высокие геополитические риски.



Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивным. Однако азиатские площадки завершили сегодняшнюю сессию снижением: гонконгский Hang Seng упал на 1.37%, корейский KOSPI потерял 0.05%, китайский Shanghai Composite снизился на 1.27%, японский Nikkei потерял на 0.23%.



Давление на азиатские фондовые рынки оказали в основном политические риски, усилившиеся из-за возобновившихся протестов в Гонконге и относительно слабых результатов правящей партии Японии на прошедших в воскресенье парламентских выборах.



Европейские рынки акций пытаются развить восходящую тенденцию. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 в самом начале торгов находился под давлением, после чего перешел к умеренному росту, но к текущему моменту растерял почти все достижения сессии, торгуясь сейчас в небольшом плюсе.



Американские фондовые индикаторы в пятницу продемонстрировали поступательное снижение, закрывшись около дневных минимумов с ощутимыми потерями. Этому способствовало уменьшение вероятности снижения ставки ФРС на 0.5 процентного пункта на ближайшем заседании 31 июля. Ранее заявления главы ФРБ Нью-Йорка о монетарной политике были не совсем правильно истрактованы, вызвав всплеск спроса на рисковые активы, но затем его коллеги разъяснили, что эти высказывания не касались ближайшего заседания ФРС.



Сегодня фьючерсы на индекс S&P 500 умеренно корректируют нисходящий импульс предыдущей сессии, прибавляя сейчас 0.2%.



Нефтяные цены в конце предыдущей сессии восстановились и сегодня продолжили поступательно расти. Данная динамика вызвана новым инцидентом в Ормузском проливе, произошедшим в пятницу вечером, когда силы иранской армии захватили британский танкер. Лондон рассматривает различные варианты реагирования на произошедшее, в том числе новые антииранские санкции.



Также росту нефтяных цен способствовали данные Baker Hughes, вновь показавшие снижение количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США (-5 ед.) до нового полуторалетнего минимума. Сейчас котировки Brent прибавляют 1.8% вблизи отметки $63.8.



Российский рынок акций продолжает демонстрировать слабость, реагируя в основном на негативные сигналы. Фондовые индикаторы пробивают важные уровни поддержки: 2690 п. по индексу МосБиржи и 1350 п. по индексу РТС.



Однако, пока сессия на завершена под данными значениями, есть шанс удержаться от развития более серьезной нисходящей коррекции. В противном случае ближайшими целями данного движения могут стать 2600 п. по индексу МосБиржи и 1300 п. по индексу РТС.



"AK&M" от 22.07.2019