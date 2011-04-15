Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/07/2019
16:33

Банк России разработал изменения в правила ОСАГО

Банк России разработал изменения в правила ОСАГО и в порядок обмена информацией в электронной форме при осуществлении ОСАГО. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В правилах ОСАГО закрепляется возможность оформления европротокола через Портал госуслуг, когда направляемое страховщику извещение о ДТП подписывается участниками аварии в электронном виде. При этом сами файлы направляются автоматически программным обеспечением, за работу которого водители ответственности не несут.

В проекте изменений определена процедура проверки сведений в заявлении о заключении электронного ОСАГО в базах данных органов власти. Страховщик сможет потребовать сканированные копии документов, только если у него нет возможности провести проверку представленных сведений в органах власти.

Если данные, представленные страхователем, не соответствуют сведениям в государственных информационных системах, страховщик сможет приостановить оформление электронного полиса. Это будет способствовать снижению числа возможных мошеннических действий. При этом все необходимые проверочные мероприятия будут осуществляться страховщиком в течение 20 минут, как и по действующему сейчас порядку. Если через 20 минут ответ от государственного органа не будет получен (например, по причине технического сбоя), договор ОСАГО должен быть заключен.

Планируется отменить обязанность по составлению извещения о ДТП для водителей, которые в силу обстоятельств аварии (например, если в ней пострадали люди) обязаны оформлять ДТП с участием сотрудников полиции. В этом случае все сведения будут зафиксированы автоинспекторами.

Будут внесены изменения в бланк полиса ОСАГО - в частности, на нём не будет указываться серия. Заключение договоров ОСАГО на старых полисах будет разрешено до 1 февраля 2020 года.

Все необходимые изменения в подзаконные акты вступят в силу вместе с изменениями в законе об ОСАГО - 29 октября 2019 года.


"AK&M" от 22.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100