Ингосстрах выплатил более 1.2 млн руб. за повреждение здания фабрики

Ингосстрах выплатил более 1.2 млн руб. по факту повреждения здания фабрики во Владимирской области, говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл весной 2019 года. В результате возгорания здание фабрики было повреждено огнём.



Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от повреждения и уничтожения застрахованного имущества в результате пожара, взрыва, стихийного бедствия, повреждения водой, умышленных действий третьих лиц, наезда транспортных средств и падения пилотируемых объектов. Страховая сумма по договору превышает 97.3 млн руб.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2018 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 22.07.2019