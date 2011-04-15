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22/07/2019
17:35

Средний размер выданных потребкредитов во II квартале увеличился на 6.9% до 188.4 тыс. руб.

Средний размер выданных потребкредитов во II квартале 2019 года увеличился на 6.9% до 188.4 тыс. руб. в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 10.4%. В целом, последние четыре квартала средний размер потребкредита находится на достаточно стабильном уровне - 170-190 тыс. руб.

Во II квартале 2019 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объёмам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (422 тыс. руб.), Московской области (306.3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (297.3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (276 тыс. руб.) и Ленинградской области (220.3 тыс. руб.).


"AK&M" от 22.07.2019
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